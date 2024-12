Musah Milan, recupero possibile con la Roma? Novità importante sull’infortunio. Le condizioni del centrocampista americano

C’è una novità importante per quanto riguarda le condizioni di Musah dopo l’infortunio muscolare gli aveva fatto saltare le ultime partite del Milan con il Genoa e il Verona.

Il centrocampista americano, in base a quanto riferito da Tuttosport, dovrebbe tornare a disposizione per il big match con la Roma di domenica sera. Musah, comunque, non dovrebbe partire titolare, ma è recuperato almeno per la panchina.