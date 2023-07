Musah Milan, entra in gioco la Premier: due club sul centrocampista di proprietà del Valencia. Gli aggiornamenti

Il Milan continua a lavorare per Musah, ma deve allo stesso tempo stare attento ad eventuali inserimenti di club esteri.

Come riportato da Tuttosport, nelle ultime ore si sono fatti avanti West Ham e Fulham, che hanno chiesto informazioni al Valencia sul costo del cartellino del giocatore. Lo statunitense, però, vorrebbe giocare la Champions League e per questo ha messo i rossoneri in cima alla lista delle preferenze.