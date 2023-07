Musah Milan, programmato l’arrivo in Italia: le ultime

Musah Milan, programmato l’arrivo in Italia del centrocampista americano: tutti gli ultimi aggiornamenti

Calciomercato.com fornisce alcuni importanti aggiornamenti per quanto riguarda Yunus Musah, centrocampista ormai promesso sposo del Milan.

Per il suo arrivo in rossonero (previsto per martedì mattina) mancherebbero soltanto le firme da parte di Lim. Questione davvero di dettagli: Musah è pronto ad aggregarsi al gruppo di Pioli.