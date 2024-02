Muriel Milan, c’è l’accordo con quel club! Nulla da fare per i rossoneri: ecco dove andrà l’attaccante colombiano dell’Atalanta

Accostato in passato al calciomercato Milan, il futuro di Luis Muriel sarà lontano dall’Italia. Il colombiano è pronto a volare oltreoceano per iniziare una nuova avventura, dicendo addio all’Atalanta.

Come riferito da Fabrizio Romano, il giocatore ha dato l’ok per il passaggio all’Orlando City, in MLS. La cifra dell’operazione si aggira sul milione di euro ed il calciatore firmerà un contratto triennale. Mancano soltanto gli ultimi documenti da approvare, dopodiché sarà tutto fatto.