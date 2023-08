Moviola Milan Torino: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la seconda giornata di Serie A 2023/24

Il Milan affronta il Torino, nel match valido per la seconda giornata di Serie A 2022/23. Dirige l’incontro Mariani. Assistenti: Rossi L-Massara. IV Ufficiale: Massimi. Al VAR Valeri e Miele. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. MILAN TORINO LIVE

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Milan Torino.

10′ Ammonito Ilic – il giocatore del Torino punito per un intervento a gamba alta su Calabria

22′ Protesta il Milan – dopo un contrasto con Leao la palla carambola sulle braccia di Ilic in area di rigore del Torino, per Mariani non ci sono gli estremi per il rigore, il Var conferma

39′ Ammontito Theo Hernandez – il francese esagera nelle proteste dopo un fallo fischiatogli contro

40′ Mariani richiamato al Var per un possibile fallo di mano di Buongiorno dopo una spizzata di Giroud in area di rigore del Torino

41′ Calcio di rigore per il Milan, il fallo c’è

45’+6′ Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

49′ Ammonito Juric – l’allenatore esagera nelle proteste

57′ Ammonito Milinkovic Savic – il portiere esagera nella proteste per un fallo non fischiato

62′ Marani richiamato al Var per un contatto tra Schuurs e Leao, pestone del difensore sul cross del portoghese

62′ Calcio di rigore per il Milan

69′ Ammonito Thiaw- il difensore ferma con un pestone la ripartenza del Torino