Moviola Milan Salisburgo: le pagelle dei giornali, promosso Lahoz

Ieri sera il Milan ha battuto nettamente il Salisburgo conquistando l’accesso agli ottavi di finale. Ecco i voti dei giornali alla direzione di gara dell’arbitro Lahoz.

Per la Gazzetta dello Sport merita 6,5: «Lasciar giocare, dialogare, argomentare: Lahoz sbaglia davvero poco, anche se serve il SAOT (il sistema di fuorigioco semiautomatico) in una occasione e il “check-Var” nel momento in cui c’è il dubbio di un rigore per il Salisburgo. L’episodio in area-Milan: al 28’, Okafor e Kalulu duellano sulla palla e l’attaccante pare toccarla; Lahoz lascia giocare, il Var scova un colpo di braccio antecedente di Dedic (che poco dopo meritava il giallo) vicino a Bennacer. Niente rigore.»