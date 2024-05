Probabili formazioni Milan Salernitana, l’idea di Pioli per la sua ultima panchina in rossonero. Queste le possibili scelte

Arrivano novità sulle probabili formazioni di Milan Salernitana, il match di domani sera che chiuderà la stagione di Serie A per i rossoneri e segnerà l’addio al club per Stefano Pioli ma anche per Simon Kjaer e Olivier Giroud. Queste le notizie riportate da Sky Sport relative alle idee del tecnico per la sfida contro i campani.

Tra i pali Sportiello, davanti a lui la linea di difesa a 4 formata da Calabria, Tomori, Gabbia e Theo Hernandez. Per quanto riguarda Kjaer, a lui verrà concesso l’omaggio di San Siro per la sua ultima partita, entrando a gara in corso. Dubbio a centrocampo su Adli, col reparto che dovrebbe essere composto da Bennacer, Reijnders e Musah. In avanti il classico tridente con Leao e Pulisic ai lati di Giroud, anch’egli all’ultima gara in rossonero.