Moviola Milan Roma: gli episodi dubbi del match

Moviola Milan Roma: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per l’andata dei quarti di Europa League 2023/24

Il Milan affronta la Roma, nel match valido per l’andata dei quarti di Europa League 2023/24. Dirige l’incontro Turpin, con la coppia di assistenti Danos e Finjean. Il quarto uomo sarà Buquet, mentre al VAR ci saranno Brisard e Delajod. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. MILAN ROMA LIVE

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Milan Roma.

15′ Occasione El Shaarawy – El Shaarawy appoggia per Lukaku (partito forse in posizione irregolare ma resta giù la bandierina), che gliela restituisce al limite: destro di prima intenzione deviato, vola Maignan e neutralizza con un miracolo.

16′ Ammonito Pioli – Giallo per il tecnico per proteste, con tutta probabilità per quel fuorigioco non fischiato su Lukaku.

17′ Gol Mancini – Roma in vantaggio! Calcio d’angolo di Dybala, Mancini salta alle spalle di Theo Hernandez che va a vuoto e sigilla l’1-0. Gol regolare.

32′ Ammonito Pulisic – Fallo tattico da parte dell’americano, che ha sgambettato alle spalle El Shaarawy. Primo giallo del match.

38′ Ammonito Cristante – Sgambetto su Loftus-Cheek, giallo pesante per Cristante che salterà il ritorno.

56′ Giroud a terra in area – Si lascia cadere a terra il francese nel contatto con Smalling dopo un delizioso tocco morbido di Bennacer: per Turpin tutto regolare, niente rigore.

63′ Ammonito Adli – Pestone in netto ritardo su Pellegrini che aveva spostato palla. Giallo per il centrocampista.

72′ Ammonito Loftus-Cheek – In scivolata ferma Dybala, ma fallosamente secondo Turpin. Giallo per l’inglese.

90′ Mano Abraham – Salta l’attaccante, non la prende di testa ma la tocca col pugno. Check del VAR, ma non è calcio di rigore.