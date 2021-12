Moviola Milan Liverpool: ecco gli episodi dubbi del match di San Siro. Dovrebbe esserci un rigore per i rossoneri

Moviola Milan Liverpool: Zero ammonizioni dà il metro di conduzione dell’arbitro Makkelie. E forse spiega anche perché il direttore di gara olandese non abbia “agito” sul contatto in area fra Tsimikas e Kessie (7’s.t): fino a un certo punto è spalla a spalla (come succede dopo nel duello pulito Tonali Williams in area milanista), i piedi non entrano in contatto, le gambe sì ma è soprattutto la spinta aggiuntiva che il giocatore del Liverpool dà col braccio destro al milanista che lascia forti dubbi.

Zero ammoniti,dicevamo: ma i gialli potevano scattare per Origi su Romagnoli (12’p.t.) e Theo, Tomori su Origi (38’) e poi per Kessie nella ripresa. I gol sono tutti regolari.