Moviola Milan Lecce: gli episodi dubbi del match

Moviola Milan Lecce: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la trentunesima giornata di Serie A 2023/24

Il Milan affronta il Lecce, nel match valido per la trentunesima giornata di Serie A 2023/24. Dirige l’incontro Massimi, con la coppia di assistenti Baccini e Yoshikawa. Il quarto uomo sarà Colombo. VAR e AVAR saranno rispettivamente Marini e Valeri. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. MILAN LECCE LIVE

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Milan Lecce.

7′ Gol Pulisic – Magia di Chukwueze in fascia. Destro-sinistro, poi scarico per Pulisic che controlla, se la sposta sul mancino e disegna una traiettoria imparabile per Falcone. Gol regolare.

20′ Gol Giroud – Il Milan raddoppia con Giroud! Calcio d’angolo, il francese gira quel tanto che basta sul secondo palo per fulminare Falcone e sigillare il 2-0. Gol regolare.

34′ Ammonito Blin – Sbracciata irregolare a fermare Leao. Primo ammonito dell’incontro.

45′ Espulso Krstovic – Gamba altissima nello slancio a colpire sull’anca Chukwueze. Rosso diretto da parte dell’arbitro Massimi!