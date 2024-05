Calciomercato Milan, caccia al nuovo attaccante: quattro i nomi in LISTA. Gli aggiornamenti

Calciomercato Milan, caccia al nuovo attaccante: quattro i nomi in LISTA in vista dell’estate. Gli aggiornamenti

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sul calciomercato Milan, concentrandosi in particolare sulle possibili entrate per quanto riguarda il reparto offensivo.

L’idea del Diavolo è, come noto, quella di rinforzare l’attacco prendendo un nuovo numero 9: Zirkzee è ormai da tempo in pole position, in lista resistono anche le candidature di Sesko, David e Gimenez.