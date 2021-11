Moviola Milan Inter: gli episodi dubbi del match

Moviola Milan Inter: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la dodicesima giornata di Serie A 2021/22

Il Milan affronta l’Inter, nel match valido per la dodicesima giornata di Serie A 2021/22. L’arbitro sarà dunque Doveri. Gli assistenti saranno Passeri e Costanzo. Il quarto uomo lo farà Pezzuto, mentre al VAR ci sarà Irrati e all’Avar Vivenzi.

Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio.

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Milan Inter

7′ CALCIO DI RIGORE PER L’INTER – Contatto tra Kessiè e Calhanoglu in area per Doveri è rigore

10′ Il Var conferma il rigore

26′ CALCIO DI RIGORE PER L’INTER – Ballo Toure ferma in maniere irregolare Darmian in area, Doveri assegna ancora il rigore

26′ Ammonito Ballo Tourè – giallo al difensore per il fallo da rigore su Darmian

45′ + 1 – Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

IN AGGIORNAMENTO