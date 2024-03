Moviola Milan Empoli: gli episodi dubbi del match

Moviola Milan Empoli: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la ventottesima giornata di Serie A 2023/24

Il Milan affronta l’Empoli, nel match valido per la ventottesima giornata di Serie A 2023/24. Dirige l’incontro Sacchi, con la coppia di assistenti Peretti e Pagliardini. Il quarto uomo sarà Colombo. VAR e AVAR saranno rispettivamente Abisso e Di Paolo. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. MILAN EMPOLI LIVE

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Milan Empoli.

24′ Ammonito Fazzini – Fallo tattico a fermare la ripartenza di Pulisic. Primo giallo del match.

26′ Ammonito Reijnders – L’olandese ferma in modo irregolare Cambiaghi. Secondo ammonito dell’incontro.

40′ Gol Pulisic – L’Empoli sbaglia il movimento difensivo, lasciando campo aperto a Okafor. Scappa via lo svizzero a sinistra, crossa a rimorchio per Pulisic che calcia di prima intenzione. Una deviazione rende il pallone imprendibile per Caprile. L’arbitro inizialmente annulla il gol per fuorigioco di Okafor, poi il VAR lo convalida.

53′ Ammonito Pezzella, si fa male Calabria – Intervento scomposto di Pezzella a colpire il ginocchio di Calabria. Resta giù dolorante il capitano del Milan poi si rialza, viene ammonito l’avversario.

65′ Ammonito Zurkowski – Trattenuta vistosa per fermare Musah. Giallo per il numero 27 dell’Empoli.

81′ Ammonito Cancellieri – Fallo su Theo Hernandez che aveva sgasato. Giallo.