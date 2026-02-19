Connect with us

Moviola Milan Como: direzione di gara pesantemente bocciata. Il giudizio

Published

2 ore ago

on

By

Mariani MG0 2435

Moviola Milan Como: il Corriere dello Sport ha pesantemente bocciato la direzione di gara di Saelemaekers nella sfida di San Siro

Il pareggio di San Siro lascia dietro di sé una scia di polemiche arbitrali che alimentano ulteriormente il clima rovente del post-partita. Se la lite tra Allegri e Fàbregas ha dominato la cronaca, l’analisi tecnica del Corriere dello Sport sposta l’attenzione sulla direzione di Maurizio Mariani, bocciato senza appello con un pesante 4.5 in pagella.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

Moviola Milan Como: il caso Saelemaekers

Secondo il quotidiano romano, l’episodio che ha cambiato (o avrebbe dovuto cambiare) l’inerzia della gara è avvenuto a ridosso dei momenti di massima tensione:

  • Il Fallo su Baturina: Alexis Saelemaekers, già ammonito, entra in netto ritardo e con eccessiva foga sul giocatore del Como. Un intervento definito “duro” e che, per dinamica e pericolosità, avrebbe dovuto portare inevitabilmente alla seconda ammonizione.
  • Timing Incomprensibile: Il Corriere critica aspramente anche la gestione cronometrica del fischio: “Mariani sbaglia il timing, assurdo fischiare così in ritardo”. Il sospetto avanzato è che il direttore di gara non avesse visto l’entità del contatto e sia stato indotto alla decisione (comunque parziale) solo da un suggerimento esterno.
  • Il Verdetto: L’errore è giudicato “clamoroso” poiché ha permesso al Milan di restare in undici in un momento chiave, scatenando peraltro la successiva reazione di Fàbregas e l’espulsione di Allegri.

Occasione persa

Oltre ai veleni arbitrali, resta il dato sportivo: l’1-1 interno è un mezzo passo falso che impedisce ai rossoneri di portarsi a -5 dall’Inter, lasciando il distacco a un più pesante -7 che complica la rincorsa verso la seconda stella.

