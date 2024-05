Moviola Milan Cagliari: gli episodi dubbi del match

Moviola Milan Cagliari: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la trentaseiesima giornata di Serie A 2023/24

Il Milan affronta il Cagliari, nel match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A 2023/24. Dirige l’incontro Sozza, con la coppia di assistenti Carbone e Giallatini. Il quarto uomo sarà Tremolada, mentre VAR e AVAR saranno rispettivamente Irrati e Chiffi. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. MILAN CAGLIARI LIVE

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Milan Cagliari.

19′ Protesta il Cagliari per un tocco di mano – Punizione di Nandez in area, il Cagliari poi chiede un tocco di mano di Thiaw. Sozza fa proseguire.

28′ Ammonito Bennacer – Entrata nettamente in ritardo dell’algerino su Obert. Fallo e cartellino giallo.

33′ Ammonito Gabbia – In ritardo la scivolata di Gabbia su Deiola. Ammonito, era diffidato: salta Torino Milan.

35′ Gol Bennacer – Guizzo del Milan che porta al vantaggio! Reijnders in area per Chukwueze, che tocca per Pulisic: cross deviato, che torna su Chukwueze. Tiro a colpo sicuro respinto da Scuffet, ma sulla ribattuta Bennacer a porta vuota non sbaglia. Gol regolare.

59′ Gol Pulisic – Tacco di Musah a liberare la ripartenza di Leao. Scatto del portoghese, che offre un filtrante geniale per Pulisic: davanti a Scuffet non sbaglia e firma il 2-0. Gol regolare.

63′ Gol Nandez – La riapre il Cagliari! Cross di Zappa dalla destra, Musah si perde l’inserimento di Nandez che con la punta beffa Sportiello da pochi passi. Gol regolare.

69′ Ammonito Mina – Trattenuta evidente ai danni di Okafor, ammonito il centrale.

73′ Gol Reijnders – Il Milan la chiude. Leao per Theo Hernandez, che tocca corto per Reijnders: destro dalla lunga distanza che si infila nell’angolino. Gol regolare.

83′ Gol Leao – Bennacer recupera palla e verticalizza per Leao. In velocità punta la porta, mette a sedere Scuffet e a porta vuota fa 4-1. Gol regolare.

88′ Doppietta Pulisic – Okafor al cross, buca Azzi e Pulisic calcia trovando l’angolino. Doppietta per l’americano. Gol regolare.