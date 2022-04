L’allenatore della Roma, José Mourinho, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita persa contro l’Inter

ARBITRO – «E’ stato bravo, perché la partita era difficile e sentita, sia per noi che per loro. Sono felice per lui, perché ha fatto una buona gara e credo che gli assistenti lo abbiano aiutato».

CORO INTER – «L’Inter mi ama e io amo loro, ma io voglio vincere tutte le partite. Adesso posso dire che spero che vincano loro lo Scudetto».

