José Mourinho, tecnico della Roma, ha fatto il punto su Jordan Veretout in conferenza stampa: di seguito le sue dichiarazioni

«Non si è allenato con la squadra neanche oggi. Non dico ciò che non posso dire, ma mi limito a dire che non è disponibile per domani»