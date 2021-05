Mossa a sorpresa di Pioli: contro la Juve salta un titolare per Brahim Diaz

Mossa a sorpresa del tecnico rossonero Stefano Pioli che contro la Juventus a sorpresa schiererà Brahim Diaz dal primo minuto

Mossa a sorpresa del tecnico rossonero Stefano Pioli che contro la Juventus a sorpresa schiererà Brahim Diaz dal primo minuto. In attesa delle parole in conferenza stampa, l’allenatore del Milan sorprende tutti e decide di far partire inizialmente dalla panchina Leao e Rebic lasciando spazio al gioiellino ex Real Madrid.

Una decisione tattica maturata negli ultimi allenamenti e che ha portato Pioli a sperimentare anche nuovi moduli come il 4-4-2. Normale pre-tattica o verità? Lo scopriremo domani sera all’Allianz Stadium.