Morata replica alle accuse sul caso scommesse: «Smentisco tutte le informazioni»

Morata replica alle accuse sul caso scommesse, l’ex attaccante di Milan e Juventus si difende

Anche Alvaro Morata si scosta dalle accuse di coinvolgimento nel nuovo filone del caso scommesse. L’ex attaccante di Milan e Juve ha voluto smentire il tutto attraverso le seguenti parole.

«Ho visto le informazioni che stanno uscendo su di me e ci tengo a chiarire che l’unica cosa in cui ho aiutato Fagioli in questi anni è dandogli consigli sula sua carriera, come amico e persona con più esperienza di lui. Non ho mai saputo niente della sua situazione. Voglio molto bene a Nicolò e spero possa rimediare presto a tutti i suoi errori, però io non ho niente a che vedere con la sua situazione e prego di non diffondere notizie false o bugie. Ripeto: smentisco tutte le informazioni che sono uscite perché sono FALSE. Grazie».