Morata Milan, il tabù è da sfatare: spunta la richiesta di Fonseca all’attaccante spagnolo

Morata Milan, il bomber spagnolo deve sfatare il tabu Juventus: mai in gol contro i bianconeri da ex. La richiesta di Fonseca

Come riferito da calciomercato.com, Alvaro Morata ha un obiettivo preciso in Milan-Juve di oggi pomeriggio:

PAROLE – «Ma il passato, seppur sempre apprezzato dal centravanti spagnolo, rimane il passato. Ora c’è il Milan, squadra che l’ha cercato, corteggiato e coccolato in estate, tanto da pagare i 13 milioni di euro di clausola rescissoria dall’Atletico Madrid. Morata si ritrova con dieci primavere in più sulle spalle: è un giocatore diverso, con molta più esperienza e consapevolezza di essere uno dei leader presenti nella rosa rossonera. E Fonseca è pronto ad affidargli nuovamente le chiavi del proprio attacco, ben consapevole dell’importanza che questa sfida ha per la stagione del Milan. Impossibile, in questo momento, rinunciare a un giocatore con questo tipo di caratteristiche, un calciatore di grande tecnica, aggressività, coraggio e malizia, un attaccante pronto a sacrificarsi per la squadra, pur di raggiungere il risultato prefissato e permettere al Milan di vincere uno scontro cruciale. Anche se, almeno in questa occasione, è ipotizzabile che sarà Morata il primo a voler raggiungere il traguardo dei tre punti, magari decidendo anche l’incontro con una sua firma, un evento che non ha ancora avuto modo di accadere nel corso della sua carriera: il numero 7 rossonero, infatti, non ha ancora mai segnato contro la Juventus nei cinque precedenti confronti (due con il Real Madrid e tre con l’Atletico Madrid, tutti in Champions League). E perché non sfatare questo tabù proprio ora contro la miglior difesa – la Juventus ha subito solamente sette reti in Serie A in questo avvio di stagione, di cui 4 in un’unica partita, contro l’Inter, proprio a San Siro – del campionato?. Una missione non semplice, ma che Morata vuole portare a compimento. Nella sua partita, nella sfida al suo passato: Fonseca si affida alla leadership di Alvaro Morata, nella sua miglior versione».