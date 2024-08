Morata Milan: il club rossonero ACCOGLIE l'attaccante spagnolo

Accoglienza anche sui social. È ufficialmente cominciata l’avventura di Morata al Milan. L’attaccante è sbarcato a Milano, il club gli ha dato il benvenuto anche tramite i propri canali social ufficiali:

Here he is! 😎

Nuestro campeón 🇪🇸🤩#DNACMilan #SempreMilan pic.twitter.com/QCRft43FBp

— AC Milan (@acmilan) August 8, 2024