Morace elogia Giroud: «Sotto la guida di Pioli è migliorato»

Carolina Morace, ex allenatrice tra le varie del Milan Femminile, in un’ intervista al Messaggero ha detto la sua su Giroud:

«Era atteso a questo Mondiale e ha risposto subito all’esordio con una doppietta che gli ha permesso di eguagliare Henry in Nazionale con 51 gol. Mi sento di affermare che sotto la guida di Stefano Pioli sia persino migliorato, impresa non facile per un giocatore di 36 anni»