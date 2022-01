Morace: «Giacinti? La migliore in Italia, su Guagni...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Carolina Morace, intervistata dai FirenzeViola.it ha detto la sua su Valentina Giacinti e il ritorno di Alia Guagni:

GIACINTI – «Secondo me la Giacinti è in assoluto la migliore attaccante italiana in circolazione. A livello internazionale non ce ne sono come lei di calciatrici provenienti dal nostro paese. Dovrebbe arrivare con la formula del prestito e quindi sarà di grande aiuto per questa seconda metà di stagione della Fiorentina. Vi posso dire che sbarca a Firenze una grande donna con un’esperienza importante»

GUAGNI – «Non ho seguito bene la questione e non so come siano andate le trattative con i viola e con il Milan. Ho letto lo sfogo del padre contro Barone proprio tra le vostre pagine ma non so molto di più. L’unica cosa che posso dire è che Alia sarebbe tornata di corsa a Firenze, ha sempre dichiarato vero amore ai colori viola. Se il piano della Fiorentina era quello di valorizzare le proprie giocatrici giovani in rosa allora ha avuto senso non riprendere la Guagni»