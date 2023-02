Monza, Petagna: «Siamo pronti per il Milan, partita emozionante»

Andrea Petagna, attaccante del Monza ed ex Milan, ha parlato in vista della sfida di sabato prossimo contro i rossoneri

Andrea Petagna ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Monza. Di seguito le sue parole.

«Sabato affrontiamo una squadra fortissima come il Milan É una partita emozionante, non solo per me ma per tanti dell’ambiente. Faremo una grande partita».

