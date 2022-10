Altra giornata storta per Charles De Ketelaere nella vittoria del Milan contro il Monza. Ecco le sue pagelle questa mattina sui quotidiani

Charles De Ketelaere è l’unica nota storta nel Milan nella vittoria contro il Monza. Ecco le sue pagelle secondo i quotidiani sportivi.

Gazzetta dello Sport, 5: «Qualche cosina bellina qui e là, ma deve togliersi di dosso quei diminutivi che ne accarezzano la classe, non ne ha bisogno. Deve metterci la cattiveria di Diaz, ancora non ce l’ha. In più il liscio sottoporta grida vendetta. Chiude da falso 9.»

Tuttosport, 5: «Prova qualche accelerazione, ma sembra sempre intimorito. E si inabissa sbagliando un incredibile gol a porta a vuota nel recupero»

Corriere della Sera, 5: «Al rientro dall’infortunio, è ancora arrugginito e si vede. Uno con la sua classe il gol del 5-1 lo deve fare.»