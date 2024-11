Monza Milan, Fonseca li recupera! Ci saranno con il Monza, le novità da Milanello

Monza Milan, Fonseca recupera sia Davide Calabria che Luka Jovic per la sfida di domani sera al Brianteo: le ultime

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, comincia a svuotarsi in casa Milan l’infermeria di Milanello. Luka Jovic e Davide Calabria sono pienamente recuperati e saranno dunque convocati e a disposizione per la sfida di domani contro il Monza.

Speranze anche per Abraham: l’inglese ieri ha svolto una parte di lavoro personalizzato e una parte in gruppo con la squadra. Oggi la decisione definitiva altrimenti l’inglese rientrerà in Champions contro il Real Madrid. Rifinitura decisiva.