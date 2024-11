Monza Milan, Di Marzio conferma tutto: «Fonseca rivoluziona la squadra! Giocano loro»

Monza Milan, Gianluca Di Marzio, noto giornalista, ha confermato le indiscrezioni delle ultime ore: Fonseca rivoluziona i rossoneri

Gianluca Di Marzio, noto giornalista esperto di mercato, ha confermato le indiscrezioni relative alla formazione del Milan in vista della sfida di domani contro il Monza:

PAROLE – «Quella di Leao potrebbe non essere l’unica esclusione eccellente contro il Monza: Fonseca dovrebbe schierare Terracciano come terzino destro con Thiaw e Pavlovic (preferito a Tomori, out per scelta tecnica) centrali e Theo a sinistra. A centrocampo torna Reijnders».