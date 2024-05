Montolivo: «Le scelte di Pioli in Milan Cagliari fanno rumore anche se la partita non ha così importanza»

L’ex calciatore Riccardo Montolivo ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan Cagliari: tutte le dichiarazioni prima del match

Riccardo Montolivo ha parlato a DAZN nel pre-partita di Milan Cagliari.

PAROLE – «Pioli sorprende con delle esclusioni eccellenti, come quella di Calabria, ma soprattutto quelle di Theo Hernandez e Leao. Sono scelte che fanno un po’ rumore anche se la partita non ha così tanta importanza. Pioli ha dato un po’ troppo carota mentre in certi momenti serviva dare qualche segnale».