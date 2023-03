Monguzzi (Verdi): «Nuovo stadio del Milan? Il PD interverrà per fermare il progetto»

Carlo Monguzzi, capogruppo dei Verdi nel consiglio comunale di Milano , è tornato a parlare del progetto del nuovo stadio del Milan

Intervenuto ai microfoni dell’Agenzia Dire, Carlo Monguzzi, capogruppo dei Verdi nel consiglio comunale di Milano, ha parlato così del progetto del nuovo stadio di Milan e Inter:

«Hanno un miliardo di debito a testa, quindi vogliono fare una grande operazione di speculazione che tenga dentro un centro commerciale, una torre di appartamenti e uno stadio moderno che gli consenta di guadagnare. È assolutamente un loro diritto, ma non lo facciano a spese dei cittadini milanesi. Sono sicuro che, per bloccare la possibile costruzione del nuovo stadio del Milan in una delle aree verdi più grandi della città, la nuova segretaria Elly Schlein interverrà. La conosco benissimo, è una combattente coerente. Sull’area de La Maura non ho sentito nessuno che fosse d’accordo. Proprio perché è dentro il parco sud, una roba che non farebbe neanche il peggior costruttore del mondo».