Mondiali Qatar 2022, richieste folli per i biglietti: l’annuncio della FIFA

Continua a crescere la fibrillazione per i Mondiali Qatar 2022 che si svolgeranno nel prossimo mese di dicembre.

Fans across the🗺️ applied for 17 million tickets🎟️ during 1st sales period of the⚽️ #WorldCup 🇶🇦 2022. 1.8 million tickets were requested for the final match at Lusail🏟️. Find out🔎more on https://t.co/sool5M7CPG➡️ https://t.co/0UUCScwRBR pic.twitter.com/iOrIyuqPuD

— FIFA Media (@fifamedia) February 8, 2022