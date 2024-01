Moncada a Sky: «Ecco il colpo Terracciano. Brassier lo seguiamo, senza offerta giusta Krunic non parte»

Geoffrey Moncada, dirigente, è intervenuto nel pre partita di Empoli Milan: tutte le dichiarazioni

Geoffrey Moncada ha parlato a Sky Sport prima di Empoli Milan.

MOMENTO – «Buon momento, era importante tornare alla vittoria. Abbiamo l’energia dei giovani, abbiamo Ibra che aiuta tanto, lavoriamo insieme ogni giorno ma c’è da lavorare sempre».

COSA PUO’ DARE IBRA – «Ha conosciuto tanti club, tanti giocatori, tanti allenatori. Anche noi possiamo imparare, è un ragazzo molto intelligente, serio e lavoratore».

TERRACCIANO – «È un giocatore che seguiamo da due anni, ha giocato più o meno 40 partite col Verona. È un jolly della difesa, ha un bel fisico, siamo contenti».

ARRIVA UN’ALTRA PUNTA – «Abbiamo Giroud e Jovic che sono i nostri numeri 9. Stan facendo bene e fanno gol. Non possiamo sempre cercare giocatori fuori di casa».

BRASSIER – «Lo seguiamo da anni, lo conosco da 5 anni. È un giocatore interessante in lista, ma non c’è accordo».

KRUNIC – «È un giocatore del Milan ma non c’è l’offerta giusta. Se non c’è l’offerta giusta non parte».