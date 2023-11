Moggi incorona Ibra: «Non gli manca nulla per essere un grande dirigente» ha detto. Di seguito il suo intervento

Intervenuto come ospite a TvPlay, Luciano Moggi ha parlato anche dell’ormai sempre più probabile ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic. Le sue dichiarazioni.

MOGGI – «Conosco Zlatan, l’ho visto praticamente ragazzo, ma quando lo conobbi ebbi subito la sensazione che avesse quel tipo di stoffa che lo poteva portare lontano, ma non soltanto come giocatore, bensì come uomo. E’ carismatico, non gli manca nulla per essere un grande dirigente. Io ce lo vede non bene, benissimo in questo ruolo»