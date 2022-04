MN24 – Rebic e Castillejo recuperati, Bennacer vicino al rientro

Buone notizie dall’allenamento odierno per Stefano Pioli: Rebic e Castillejo recuperati, Bennacer vicinissimo al rientro in gruppo

Ottime notizie da Milanello. Come appreso dalla nostra redazione infatti, Rebic e Castillejo, che avevano saltato la gara col Torino per degli affaticamenti muscolari, hanno pienamente recuperato e si sono allenati in gruppo.

Per quanto riguarda Bennacer, l’algerino ha svolto un lavoro personalizzato sul campo con il pallone, segno di un ritorno in gruppo che si avvicina sempre di più. Infine, Alessio Romagnoli ha svolto un lavoro in palestra.