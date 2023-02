MN24 – Milan Femminile, Ganz: «Grande prestazione oggi. Nel girone di ritorno…». Il tecnico rossonero ha parlato ai nostri microfoni dopo la vittoria contro il Como

Maurizio Ganz, tecnico del Milan Femminile, ha analizzato ai microfoni del nostro inviato Daniele Grassini la vittoria netta contro il Como Femminile per 4-0. Di seguito le sue parole:

VITTORIA CONTRO IL COMO – «Oggi volevamo chiudere il campionato nel migliore dei modi e prepararci alle due partite di Coppa Italia. Grande prestazione, in un campo non facile causa neve, ma ce l’abbiamo fatta. Abbiamo fatti grandi gol e sono contento di non averli subiti»

GIRONE DI RITORNO – «Abbiamo ripreso i punti persi all’andata nel girone di ritorno. All’andata quei cinque punti persi sono stati pesanti e abbiamo fatto quello che dovevamo fare nel girone di ritorno»

CARAGE E SEVENIUS – «Carage è entrata nella maniera giusta, è una giocatrice d’esperienza, ha giocato poco quest’anno ma quando l’ho fatta entrare ha sempre dato il suo apporto, è una grande professionista. Sevenius è entrata e speravo facesse gol. È una giocatrice sempre sorridente, positiva e fa bene al gruppo, sta facendo benissimo anche con la Primavera»