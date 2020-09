MN24 – Milan Club Dublino: «Siamo un gruppo unico. Ecco la nostra storia»

In vista della partita di Europa League tra Shamrock Rovers e Milan, abbiamo contattato in esclusiva il Milan Club di Dublino

In vista di Shamrock Rovers-Milan, match di Europa League in programma giovedì sera, abbiamo contattato in esclusiva il Milan Club di Dublino. Il Club Secretary Colin Reddington ci ha raccontato la loro storia:

«Siamo un club che è stato fondato nel 2014 sulla base di una passione reciproca per tutto ciò che riguarda il rossonero. Dal 2016, quando sono arrivati più Milanisti irlandesi, siamo cresciuti fino a diventare uno dei più influenti Supporter’s Clubs del Milan nel mondo, con stretti legami con i club di Londra, Montreal, Philadelphia, Melbourne e persino con la Curva Sud Milano. Pre Covid, abbiamo regolarmente per vedere il Milan giocare a San Siro con le occasionali trasferte di Sassuolo, Spal, Brescia, per citarne alcune. Abbiamo circa 8 iscritti che sono abbonati al Secondo Blu, naturalmente. Il nostro club è unico, in quanto abbiamo circa il 50% di soci irlandesi. Per me personalmente sostengo il Milan dal 1987, quando avevo 9 anni e mi sono innamorato di Arrigo Sacchi, Marco Van Basten, Ruud Gullit, Franco Baresi, Paolo Maldini, questa lista può estendersi a tutta la squadra».