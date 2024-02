MN24 – Libro Leao, l’accoglienza dei tifosi del Milan all’arrivo del portoghese: cori per lui – VIDEO

MN24 – Libro Leao, l’accoglienza dei tifosi del Milan all’arrivo del portoghese: cori per l’attaccante rossonero – VIDEO

Dall’inviato alla Mondadori, Daniele Grassini – Rafael Leao ha fatto il suo ingresso alla sede della Mondadori a Milano in Duomo, per la presentazione del suo libro dal titolo “Smile“.

L’arrivo di #Leao per la presentazione del libro “Smile” accolto dai cori dei presenti 🔴⚫ pic.twitter.com/SXCzo55UKz — Milan News 24 (@Milannews24_com) February 28, 2024

Ecco il video dell’arrivo del numero 10 rossonero. Grande accoglienza per il portoghese, che prima si ferma in posa per le foto dei fotografi, e poi riceve una serie di cori da stadio rivolti nei suoi confronti dai tifosi presenti.