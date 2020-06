MN24, Juventus-Milan: Pioli sceglie di puntare su Paquetà, la formazione

Juventus-Milan: si delinea la formazione scelta da Stefano Pioli per la semifinale di ritorno della Coppa Italia in programma venerdì

Inizia a prendere forma il Milan che venerdì sfiderà la Juventus per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, i rossoneri, orfani di Ibra, Theo e Castillejo, dovranno fare l’impresa dopo il pareggio ottenuto nel match d’andata a San Siro.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Milan News 24, per impensierire la Juventus, Stefano Pioli avrebbe pensato ad un Milan a trazione offensiva che possa vedere al contempo in campo Paquetà, Calhanoglu e Bonaventura (fresco di prolungamento fino ad agosto). 4-3-2-1 dunque il modulo scelto dal tecnico parmigiano che in difesa dovrebbe puntare su Davide Calabria terzino sinistro e Conti a destra (Kjaer-Romagnoli i centrali); centrocampo a tre con gli intoccabili Bennacer e Kessié affiancati da Lucas Paquetà, mentre in attacco Bonaventura e Calhanoglu supporteranno l’unica punta Rebic.

MILAN (4-3-2-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessié, Bennacer, Paquetà; Calhanoglu, Bonaventura; Rebic.