MN24 – Juventus Milan, sabato la conferenza stampa di Pioli. Alle ore 13:45, parlerà il tecnico alla vigilia della sfida

Domenica alle 20:45 il Milan sarà a Torino per affrontare la Juventus, in uno scontro diretto che potrebbe decidere le sorti dei rossoneri per la qualificazione alla prossima Champions League.

La conferenza stampa pre partita di Stefano Pioli si terrà sabato alle 13:45. La diretta testuale della conferenza su Milannews24.com.