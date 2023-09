MN24 – Infortunio Kalulu, come sta il centrale del Milan? Nuovi esami giovedì

Arrivano novità riguardanti le condizioni fisiche di Pierre Kalulu per l’infortunio subito che rischia di fargli saltare Inter-Milan

L’infortunio rimediato da Pierre Kalulu nel corso di questa sosta delle nazionali rischia di complicare ulteriormente i piani di Stefano Pioli per la difesa da schierare in Inter-Milan. La defezione si aggiunge infatti alla squalifica rimediata da Tomori contro la Roma.

Il difensore francese continua ad essere monitorato giorno per giorno dopo il problema muscolare e farà nuovi accertamenti tra giovedì e venerdì mattina per capire se potrà essere a disposizione o meno per il derby.