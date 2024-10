MN24 – Infortunio Calabria, novità importanti dall’allenamento: Fonseca può sorridere: le ultime

MN24 – Infortunio Calabria, novità importanti dall’allenamento di oggi: Paulo Fonseca può sorridere perchè il capitano è tornato in gruppo

Sorride Paulo Fonseca dopo gli ultimi aggiornamenti sull’infortunio di Davide Calabria. Il Milan ritrova finalmente il suo capitano, che nell’allenamento di oggi è rientrato in gruppo e ha svolto il lavoro con i compagni.

Convocazione in vista, dunque, contro il Bologna in trasferta. Allo stesso modo, però, il posto da titolare non è più assicurato: si apre il ballottaggio con Emerson Royal.