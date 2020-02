MN24 – Ibra ci sarà nel derby: lo svedese domani tornerà in gruppo

Buone notizie da Milanello sul fronte Zlatan Ibrahimovic: il centravanti svedese è tornato ad allenarsi in gruppo e ci sarà in Inter-Milan

Buone notizie da Milanello dove oggi Zlatan Ibrahimovic ha continuato il lavoro personalizzato sul campo per recuperare dal fastidio al polpaccio ma da domani dovrebbe rientrare in gruppo. Come testimoniano i numeri, e la gara conto il Verona, in questo momento Ibra è elemento imprescindibile per l’attacco rossonero soprattutto contro una difesa rocciosa come quella a disposizione di Antonio Conte.

Oltre all’affaticamento al polpaccio, Zlatan sembra aver completamente smaltito anche l’influenza che l’aveva costretto a saltare alcuni allenamenti della scorsa settimana.