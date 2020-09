MN24 – Hauge le prime parole: «Firmato? Promette bene» VIDEO

Hauge ha firmato il proprio nuovo contratto con il Milan: il calciatore norvegese sarà rossonero fino al 2025

Hauge ha appena firmato il proprio contratto con il Milan all’interno della sede rossonero in compagnia della dirigenza al completo Maldini, Massara e Gazidis. Stipendio da un milione di euro a stagione per i prossimi 5 anni per l’ex giocatore del Bodo/Glimt. Intercettato dai nostri microfoni Hauge ha risposto in norvegese alla domanda sulla firma: «Promette bene. Forza Milan!».

Hauge nella giornata di oggi si è sottoposto regolarmente a visite mediche ed idoneità prima di giungere a Casa Milan dove ha ufficialmente iniziato la propria avventura rossonera.