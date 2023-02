MN24 – Como Femminile, De La Fuente: «Il Milan è una grande squadra, noi non siamo stati in partita». Le parole del tecnico dopo la vittoria delle rossonere

L’allenatore del Como Femminile, De La Fuente, ha parlato ai microfoni del nostro inviato Daniele Grassini della sconfitta subita oggi per mano del Milan per 4-0. Di seguito le sue parole:

LA PARTITA DI OGGI – «Oggi abbiamo fatto dei passi indietro. Dopo la sfida contro la Juventus, non abbiamo mai subito una sconfitta così pesante. Abbiamo giocato contro una grande squadra, che ci segna dopo sette minuti e poi che segna poco prima della fine del primo tempo. Il Milan ha fatto una grande partita, noi non siamo stati in partita»

ASPETTI POSITIVI – «Ho sentito dalle ragazze una voglia di fare e migliorare, questo è ciò da cui devo ripartire. Spero che la voglia non sia calata con questo risultato. Dobbiamo continuare a lavorare come abbiamo fatto fino ad adesso. Analizzare la partita in sé vuol dire lasciare qualcosa, il Milan ha fatto una grande partita»