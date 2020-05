MN24 – Calcio femminile ancora fermo: se ne riparla a giugno

Se la Serie A ha annunciato la ripresa, così non è stato per il calcio femminile, che deve ancora attendere per sapere il suo futuro

Il Consiglio Federale di oggi ha rappresentato un punto di svolta cruciale per il destino del campionato di Serie A, che si avvia sempre di più verso una ripresa delle partite e una regolare conclusione. Lo stesso discorso non si può fare, o meglio non ancora, per il calcio femminile.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione ad oggi permane lo stop per le attività. Tale restrizione però non è definitiva e se ne discuterà nuovamente nelle prossime settimane.