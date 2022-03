MN24 – Bakayoko verso il recupero: personalizzato sul campo per il francese

Tiemoué Bakayoko si avvicina al rientro in gruppo: il francese ha svolto oggi un lavoro personalizzato sul campo. Le ultime

Tiemoué Bakayoko è vicinissimo al ritorno in gruppo. Come appreso dalla nostra redazione, il centrocampista ex Napoli ha svolto oggi un lavoro personalizzato ed individuale sul campo.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire se Bakayoko possa far parte della spedizione dei rossoneri per Cagliari o se il rientro slitterà al ritorno dallo sosta per le nazionali.