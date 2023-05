Luca Antonini ha rilasciato una lunga intervista durante l’evento “Memorial in ricordo di Claudio Lippi”, ecco le sue parole

Sulla stagione del Milan : «Arriviamo da un’annata, la scorsa, in cui ha vinto lo Scudetto, ripetersi non è mai facile, ma quest’anno ha avuto la forza di arrivare in semifinale di Champions League. Ora pensiamo solo a chiudere bene la stagione, tenendo conto dell’ottima prestazione vista con la Sampdoria. I giocatori li ho visti belli carichi e pronti per raggiungere l’obiettivo. Poi se la Juventus perde così…».

Sulla stagione da 8 (parole di Maldini) : «Direi anche da 9, perché nessuno si sarebbe aspettato un Milan così forte. Da quando è arrivato Pioli, il team è cambiato in meglio. Il mese di gennaio non è stato buono ma ci sta dopo il Mondiale non sai mai come tornano i giocatori. Problema che poi è stato risolto con i risultati ottenuti dopo anche grazie ad un uomo come Ibrahimovic, troppo importante per lo spogliatoio soprattutto sul piano mentale. È un giocatore incredibile. Sul campo è mancato molto»

Su cosa manca per il salto di qualità : «Maldini e Massara sono stati molto bravi a trovare giocatori anche semisconosciuti e farli diventare dei leader di questa squadra. Hanno creduto in certi giovani dopo pochi ci credevano, un esempio è De Ketelaere: non l’ hanno mai abbandonato quest’anno. Ha qualità incredibili, deve solo dimostrarle. Diamogli tempo per esprimersi al meglio»

Su Theo Hernandez : «È il più forte d’Europa. Non c’è nessun giocatore con queste qualità e continuità. Ha imparato a difendere molto bene, Pioli è stato determinante in questo. Quando attacca sa come affondare, calciare, dribllare, crossare . È un calciatore completo. È un capitano, un leader e l’ha dimostrato già lo scorso anno. È un giocatore che cresce ogni anno».

Su Calabria : «È uno di quei ragazzi che è cresciuto nel settore giovanile del Milan. Ha avuto una crescita esponenziale, sono d’accordo. Sente la fede rossonera nel cuore e la giusta responsabilità. Ogni giorno lavora per migliorare e gli ultimi due campionati devo dire che li ha fatti alla grande. È uno di quei giocatori che sta tirando la carretta, è un capitano anche lui»

Sul vice Theo Hernandez : «Giocare nel Milan non è facile per nessuno. Soprattutto quando devi fare la riserva di Theo, sostituirlo non è facile però se dovessero mettere terzini italiani sarei molto contento perché i giocatori in Italia ci sono, bisogna solo dargli un po ‘ di spazio e fiducia anche nelle grandi squadre. C’è bisogno di italianità in squadra, soprattutto per la nostra Nazionale. Ben guadagni giocatori come Valeri, Parisi o Gallo»