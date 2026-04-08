MN24 – Allenamento Milan, oggi lavoro differenziato tra titolari di Napoli e il resto della squadra

MN24 – Allenamento Milan, lavoro differenziato per la squadra. I titolari di Napoli esercizi sul campo, gli altri partitella contro la Primavera

Oggi a Milanello è stata una giornata di allenamento differenziato per la squadra di Massimiliano Allegri. Come appreso dalla redazione di Milannews24.com, il tecnico ha diviso la rosa in due gruppi: i titolari della partita contro il Napoli hanno svolto un allenamento sul campo con esercitazioni specifiche, mentre gli altri giocatori, inclusi Matteo Gabbia, Rafael Leao, Santiago Gimenez e Federico Ricci, hanno partecipato a una partitella in famiglia contro la Primavera.

Gabbia si allena con il gruppo

Nonostante fosse stato assente nell’ultima partita contro il Napoli, Matteo Gabbia ha partecipato attivamente all’allenamento, lavorando con il gruppo di coloro che non hanno preso parte alla gara. Gabbia sta bene e sembra aver superato il problema che lo aveva tenuto fuori dai convocati, pronto quindi a tornare in campo per le prossime sfide.

Leao e Gimenez impegnati nella partitella

Anche Leao, nonostante i recenti problemi fisici, ha partecipato alla partitella con il resto della squadra, continuando il suo percorso di recupero in vista dei prossimi impegni. Insieme a lui, anche Gimenez e Ricci hanno preso parte all’allenamento, cercando di mantenere il ritmo in vista di future convocazioni.

Lavoro per i titolari

Per i titolari della sfida con il Napoli, il lavoro si è concentrato su esercitazioni sul campo, mirate a mantenere alti i livelli fisici e di preparazione. Allegri e il suo staff hanno pianificato una giornata di recupero attivo per coloro che hanno giocato dal primo minuto nella vittoriosa partita al Maradona, dando loro il tempo necessario per riprendersi e prepararsi al meglio per il proseguimento della stagione.

L’allenamento odierno è stato un’importante occasione per far ruotare la rosa e preparare il Milan alla prossima serie di sfide, con la squadra che si concentra sul consolidare il proprio posto nelle prime posizioni della Serie A.

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