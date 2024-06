Minotti AVVISA il Milan: «Lukaku? Credo che debba essere l’ultima opzione, ecco perché»

Lorenzo Minotti, opinionista, si è così espresso a Sky Sport sulle voci che vorrebbero Lukaku al Milan. Ecco cosa ha detto

LE PAROLE – «Lukaku non può andare al Milan. E’ un attaccante importante ma quando ci sono pressioni e partite decisive fa fatica. Con i precedenti, con le parole che ha speso in passato, credo che Lukaku sia l’ultima opzione per il Milan»