Milenkovic Milan, si torna a trattare: un fattore abbassa il prezzo

Milenkovic Milan, la trattativa riparte: i rossoneri possono sfruttare a loro favore un fattore importante

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan sembra essere tornato vigile sul profilo di Nikola Milenkovic. A giocare in favore dei rossoneri e il deprezzamento del cartellino dell’ex Partizan Belgrado che, visot il contratto in scadenza nel 2022, è sceso intorno ai 25 milioni di euro.

In attesa di comprendere quale possa essere il futuro di Alessio Romagnoli e Tomori, il Milan in estate potrebbe orchestrare un vero e proprio derby di mercato con l’Inter per il difensore viola in passato già allenato da Pioli.