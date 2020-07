Milanello, le riprese dell’allenamento odierno dei rossoneri VIDEO

Riprendono immediatamente gli allenamenti a Milanello: ecco le riprese della seduta di oggi degli uomini di Pioli

Sono tornati subito in campo i rossoneri a Milanello dopo la grandissima vittoria in rimonta di ieri sera contro la Juventus.

Il gruppo di giocatori è stato divido in due parti con gli undici titolari di San Siro in palestra per una seduta defaticante e gli altri componenti della rosa impegnati in campo. Domani mister Pioli ha concesso una giornata di riposo. Di seguito le riprese della seduta odierna.